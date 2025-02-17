Репетиция «Оскара». В Лондоне объявили победителей кинопремии BAFTA 2025

Питер Строган, Тесса Росс, Эдвард Бергер, Изабелла Росселлини, Джульетт Хауэлл, Рэйф Файнс, Майкл А. Джекман позируют с премией BAFTA за лучший

CentralAsia (CA) - В Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония проходила в Королевском фестиваль-холле. Премию BAFTA часто называют репетицией «Оскара».

Победители BAFTA 2025 года

Лучший фильм — «Конклав»

Выдающийся британский фильм — «Конклав»

Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)

Лучший актер — Эдриен Броди («Бруталист»)

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)

Лучший режиссер — Брэди Корбет («Бруталист»)

Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес»

Лучший детский и семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Лучший британский короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага»

Образы на красной дорожке BAFTA

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