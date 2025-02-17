экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Репетиция «Оскара». В Лондоне объявили победителей кинопремии BAFTA 2025
Питер Строган, Тесса Росс, Эдвард Бергер, Изабелла Росселлини, Джульетт Хауэлл, Рэйф Файнс, Майкл А. Джекман позируют с премией BAFTA за лучший
Питер Строган, Тесса Росс, Эдвард Бергер, Изабелла Росселлини, Джульетт Хауэлл, Рэйф Файнс, Майкл А. Джекман позируют с премией BAFTA за лучший

CentralAsia (CA) -  В Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония проходила в Королевском фестиваль-холле. Премию BAFTA часто называют репетицией «Оскара».

Победители BAFTA 2025 года

  • Лучший фильм — «Конклав»
  • Выдающийся британский фильм — «Конклав»
  • Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучший актер — Эдриен Броди («Бруталист»)
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучший режиссер — Брэди Корбет («Бруталист»)
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес»
  • Лучший детский и семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Лучший британский короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага»

Образы на красной дорожке BAFTA

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com