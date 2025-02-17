Репетиция «Оскара». В Лондоне объявили победителей кинопремии BAFTA 2025
- Азия и мир, общество
- 13:44, 17 февраля 2025
- Просмотров: 0
Питер Строган, Тесса Росс, Эдвард Бергер, Изабелла Росселлини, Джульетт Хауэлл, Рэйф Файнс, Майкл А. Джекман позируют с премией BAFTA за лучший
CentralAsia (CA) - В Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония проходила в Королевском фестиваль-холле. Премию BAFTA часто называют репетицией «Оскара».
Победители BAFTA 2025 года
- Лучший фильм — «Конклав»
- Выдающийся британский фильм — «Конклав»
- Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)
- Лучший актер — Эдриен Броди («Бруталист»)
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучший режиссер — Брэди Корбет («Бруталист»)
- Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес»
- Лучший детский и семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- Лучший британский короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага»
Образы на красной дорожке BAFTA
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.