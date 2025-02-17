На неделе в Узбекистане ожидается потепление

CentralAsia (UZ) - Днём 17 февраля по Узбекистану ожидается погода без осадков, сообщает Узгидромет. После резкого похолодания в минувшие выходные температура начнёт быстро повышаться и к середине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов.

18−19 февраля по большей части территории страны сохранится ясная погода. Дождь возможен лишь местами по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и 19 февраля в отдельных районах Самаркандской и Джизакской областей дождь. Температура воздуха в эти дни существенно не изменится.

Во второй половине недели по всему Узбекистану ожидается сухая и по-весеннему тёплая погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до +15…+20. Такая температура соответствует климатическим показателям для конца марта и начала апреля. Ночная температура воздуха будет в пределах +3…+8.

Ветер восточный 7−12 м/с, 18 февраля в отдельных районах с усилением до 13−18 м/с.

В Ташкенте с 17 по 21 февраля осадков не ожидается. Ветер восточный 3−8 м/с.

Преобладающая температура 17−19 февраля ночью составит 0…+3, днём — +11…+14, 20−21 февраля ночью — +2…+5, днём — до +15…+18.