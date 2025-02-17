Казахстанский ИВС проверят из-за «банкета» арестованных по делу Шерзата Болата

CentralAsia (KZ) - Полиция Алматинской области Казахстана проверит изолятор временного содержания, где арестованные по делу о резонансном убийстве подростка Шерзата Болата устроили «банкет». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка», — указано в сообщении.

Полицейские заверяют, что всех виновных, включая руководство учреждения, строго накажут. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению, подчеркнули в Департаменте полиции.

Ранее в Telegram-канале «Письма президенту» появилось видео, на котором подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Болата из Талгара устроили праздник в изоляторе. Они задувают свечи на торте, пьют напитки и просят голосового помощника включить песню Кайрата Нуртаса.

Шерзат Болат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых тот скончался.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии.

Всего по делу об убийстве подростка были задержаны 11 подозреваемых. Местные жители говорили, что к преступлению могут быть причастны члены ОПГ «Хуторские», существование которой в МВД отрицали.

Спустя два месяца после убийства на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата. По данным следствия, он покончил с собой. На его похоронах был задержан и впоследствии осужден на 15 суток отец погибшего подростка Каржаубай Нурымов. В полиции тогда заявили, что он вел себя агрессивно и угрожал окружающим. По информации местных СМИ, во время похорон мужчина взобрался на грузовик и потребовал встречи с журналистами.

Резонансное дело стало причиной отставки ряда сотрудников акимата (городской администрации) и руководителей правоохранительных органов.

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