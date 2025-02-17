В США в результате шторма погибли 10 человек
- Азия и мир, общество
- 15:52, 17 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Десять человек погибли в результате сильного шторма, который прошёлся по трём американским штатам, сообщает CNN.
Наводнения охватили Теннесси, Кентукки и Вирджинию. В этих штатах объявили режим чрезвычайного положения.
Местные власти сообщили о гибели как минимум девяти человек в Кентукки. Один житель погиб в Джорджии.
«Призываем к осторожности. Закрыто более 300 дорог. Руководство транспортного ведомства называет этот удар стихии историческим», – написал губернатор Кентукки Энди Бешир в социальной сети X.
Службы спасения эвакуируют пострадавшее население. Сотни тысяч жителей в нескольких штатах остались без электричества. В некоторых регионах объявили угрозу схода оползней.
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