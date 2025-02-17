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В США в результате шторма погибли 10 человек

CentralAsia (CA) -  Десять человек погибли в результате сильного шторма, который прошёлся по трём американским штатам, сообщает CNN.

Наводнения охватили Теннесси, Кентукки и Вирджинию. В этих штатах объявили режим чрезвычайного положения.

Местные власти сообщили о гибели как минимум девяти человек в Кентукки. Один житель погиб в Джорджии.

«Призываем к осторожности. Закрыто более 300 дорог. Руководство транспортного ведомства называет этот удар стихии историческим», – написал губернатор Кентукки Энди Бешир в социальной сети X.

Службы спасения эвакуируют пострадавшее население. Сотни тысяч жителей в нескольких штатах остались без электричества. В некоторых регионах объявили угрозу схода оползней.

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