На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков, - Кремль

Сергей Лавров, Юрий Ушаков

CentralAsia (CA) - Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков по поручению президента Владимира Путина отправятся в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, встреча пройдет 18 февраля и будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Песков отказался комментировать визит в Саудовскую Аравию главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Bloomberg сообщал, что он войдет в российскую переговорную группу. По данным «Интерфакса», Дмитриев 18 февраля встретится в Саудовской Аравии с представителями делегации США «для обсуждения вопросов укрепления экономического сотрудничества».

Саудовская Аравия, по словам пресс-секретаря президента РФ, была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Ранее источники российских и американских СМИ сообщали, что переговоры о прекращении российско-украинского конфликта с участием делегаций России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля.

Со стороны США в переговорах, как ожидается, будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Рубио, как сообщается, уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Переговоры о завершении российско-украинского конфликта в Саудовской Аравии анонсировал президент США Дональд Трамп. По его словам, в них будут участвовать представители России, США и Украины. Трамп также говорил, что планирует встретиться в этой стране с Владимиром Путиным. Ожидается, что встреча может пройти в конце февраля.