Новым пресс-секретарем президента Казахстана стал Руслан Желдибай
Руслан Желдибай
CentralAsia (KZ) - Новым пресс-секретарём президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал Руслан Желдибай. Ранее он занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Ранее занимавший эту должность Берик Уали стал акимом Абайской области.
С февраля 2022 года Руслан Желдибай работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, до этого – заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента. В апреле того же года Желдибая назначили пресс-секретарём главы государства, на этой должности он пробыл до января 2023 года.
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