Новым пресс-секретарем президента Казахстана стал Руслан Желдибай

Руслан Желдибай

CentralAsia (KZ) - Новым пресс-секретарём президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал Руслан Желдибай. Ранее он занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Ранее занимавший эту должность Берик Уали стал акимом Абайской области.

С февраля 2022 года Руслан Желдибай работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, до этого – заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента. В апреле того же года Желдибая назначили пресс-секретарём главы государства, на этой должности он пробыл до января 2023 года.

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