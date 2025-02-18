Монгольская финансовая компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже

CentralAsia (MNG) -

Монгольская финансовая компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже

Сегодня произошло историческое событие, которое стоит отметить в сфере бизнеса, финансов и рынка капитала Монголии.

Материнская компания InvesCore Financial Group, ICFG (InvesCore Financial Group), 13 февраля 2025 года официально стала публичной международной компанией, запустив торги на Основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) под тикером ICFG.

Invescor Financial Group, один из лидеров финансового сектора Монголии, стала первой монгольской финансовой компанией, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE). На этой фондовой бирже котируются акции лучших компаний мира, таких как AstraZeneca, Shell, HSBC Holdings, Unilever и Rio Tinto.

InvesCore Financial Group, основанная в 2016 году, является компанией по предоставлению финансовых услуг, известной внедрением инновационных финансовых продуктов, передовых технологий и сильным корпоративным управлением. В настоящее время компания успешно работает в Монголии, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане, расширяя свое присутствие на рынке Центральной Азии.

Группа, которая экспортирует финансы и технологии из Монголии на международные рынки, в настоящее время имеет 14 дочерних компаний в 8 странах.

InvesCore Financial Group планирует дальнейшее расширение за пределы Центральной Азии на рынок Юго-Восточной Азии. Листинг на Лондонской фондовой бирже знаменует собой важную веху, позволяющую компании ускорить свою глобальную экспансию и обеспечить надежные финансовые ресурсы для будущего роста.

Лондонская фондовая биржа, официально основанная в 1801 году, является одной из самых влиятельных фондовых бирж в мире с историей, насчитывающей более 200 лет.

Интересно, что возникновение этой фондовой биржи неразрывно связано с местом встречи инвесторов, существовавшим еще в 1698 году под названием Jonathan's Coffee House.

На фондовой бирже, которая на протяжении столетий является крупным центром торговли Великобритании и европейских стран, в настоящее время торгуются акции более 1700 компаний (более 40% из которых — компании из других стран, помимо Великобритании), общая рыночная капитализация которых составляет около 3,5 триллиона долларов США. По этому показателю Лондонская фондовая биржа по праву входит в число лучших в мире, наряду с фондовыми биржами Нью-Йорка, Гонконга, Токио и Шанхая.

Лондонская фондовая биржа, на которой ежедневно совершается полмиллиона сделок, является одной из самых строго регулируемых и контролируемых бирж с учетом корпоративного управления, систем управления, финансовой стабильности, соблюдения законодательства и этапов управления рисками. Кроме того, для листинга на бирже компаниям необходимо получить одобрение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Пройдя эти высокие критерии, Invescor Financial Group стала первой монгольской компанией, официально зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, что открывает международным инвесторам возможности вкладывать средства в монгольский финансовый рынок и расширяет деятельность компании на международном уровне. Кроме того, это событие откроет новую страницу в развитии финансового сектора Монголии и предоставит стимул и возможности другим компаниям для выхода на международные рынки.

источник: MiddleAsianNews

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