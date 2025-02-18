Монголия будет сотрудничать с Британской геологической службой

CentralAsia (MNG) -

Монголия проведет геологическое картирование и изыскания критически важных минералов в сотрудничестве с Британской геологической службой

13 февраля 2025 года Монгольская национальная горнодобывающая ассоциация и посольство Великобритании совместно организовали дискуссию на тему «Возможности инвестиций в горнодобывающую промышленность Монголии» для обмена информацией и разработки плана действий по дальнейшему сотрудничеству.

Поскольку потребление сырья увеличивается из-за влияния энергетического перехода в мире, Монголия фокусируется на геологических изысканиях и разведке критических минералов. Поэтому в ходе мероприятия обсуждались разведка критических минералов в Монголии и сотрудничество со странами в геологических изысканиях.

Монголия проведет геологическое картирование и разведку критических минералов в сотрудничестве с Британской геологической службой.

«Во многих странах существует большой спрос на критически важные минералы. Если мы правильно воспользуемся этим преимуществом, это положительно скажется на экономике. Поэтому необходимо правильно направить государственную политику на использование наших ресурсов и развитие взаимовыгодного сотрудничества», — заявил советник министра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Ж. Мэндсайхан.

«Геологические службы наших двух стран постоянно обмениваются знаниями и опытом и развивают свое сотрудничество. Монголия занимает прочное положение в поставках важнейших минералов, которые определят будущее чистой энергии. «Устойчивая цепочка поставок в горнодобывающей промышленности имеет большое значение для всех нас», — сказал Энди Баттсон, заместитель главы посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии.

«Горнодобывающий сектор играет важную роль в социальном и экономическом росте. Для достижения экономической стабильности и роста необходимо активизировать геологоразведочные работы и изыскания, а все заинтересованные стороны, включая государственные учреждения, местные сообщества и общественность, должны нести ответственность и работать сообща. Кроме того, инвесторам должны быть предоставлены благоприятные условия для активной работы. Если мы хотим увеличить иностранные инвестиции в Монголию, пришло время сосредоточиться на обеспечении устойчивой работы существующих инвесторов. Кроме того, правовая среда также должна быть стабильной. Нам необходимо интенсифицировать и поддержать в настоящее время застопорившиеся исследования по разведке с помощью политик. Мы выдавали разрешения на разведку разными способами, например, через заявки, тендеры и отбор. Нам необходимо изучить, какой из них оказался более эффективным, и увеличить количество выдаваемых лицензий», — отметила генеральный директор Монгольской национальной горнодобывающей ассоциации Эрдэнэтуяа Ганболд.

Проект «Халзан бүрэгтэй» — один из первых проектов по редкоземельным элементам, реализуемых в нашей стране. В этом смысле компания преодолела множество трудностей и открывает новые горизонты в отрасли. Проект «Халзан бүрэгтэй» укажет, будет ли реализован следующий проект по редкоземельным элементам. В настоящее время ведутся детальные исследования по данному проекту», — сказала Мөнхжаргал Чимэддорж, заместитель директора, отвечающий за проект.

Монголия должна определить свою важную минеральную политику в деталях, объявить ее номенклатуру, а затем предварительно определить свои важные минеральные ресурсы путем разведки. Это обсуждение еще раз показало, что время и рынок «требуют» немедленного начала этой работы и того, чтобы инвесторы, особенно те, у кого есть важные минеральные ресурсы, были четко информированы о своей позиции.

источник: MiddleAsianNews

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