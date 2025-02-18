В Монголии проводится исследование по запрету детям до 16 лет доступа к социальным сетям

CentralAsia (MNG) -

Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн сделал заявление 14 февраля 2025 года, в котором сообщил о создании рабочей группы для изучения потенциального закона, запрещающего детям младше 16 лет доступ к социальным сетям в Монголии.

Группа под руководством советника министра Гантулги Донорова изучит аналогичные законы, применяемые в других странах, уделив особое внимание недавнему законодательству Австралии.

Закон Австралии как справочный материал

29 ноября 2024 года Австралия приняла закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться социальными сетями, такими как Facebook, Twitter, Snapchat и TikTok, который с тех пор привлек внимание всего мира. Рабочая группа в Монголии в настоящее время изучает эффективность этого законодательства и работает над законопроектом, который может ввести аналогичные ограничения. Цель состоит в том, чтобы защитить детей от ненадлежащего контента, кибербуллинга и потенциальных рисков для психического здоровья, связанных с чрезмерным использованием социальных сетей.

Министр Наранбаяр подчеркнул важность достижения общественного консенсуса по этому вопросу посредством обсуждений и консультаций со всеми затронутыми группами. Он сослался на опрос 2020 года «Безопасность детей в онлайн-среде», который выявил тревожное неравенство: в то время как 91% родителей считали, что их дети никогда не подвергались нападкам в сети, 87% детей сообщили о том, что подвергались онлайн-насилию, причем 60% из них никогда не рассказывали об этом своим родителям.

«Защита наших детей от ненадлежащего контента и онлайн-рисков — это ответственность, к которой мы должны относиться серьезно», — сказал министр. Он отметил, что несколько европейских стран ввели аналогичные меры:

Во Франции пользователи младше 15 лет должны иметь родительское согласие для доступа к социальным сетям.

Германия позволяет детям в возрасте 13–16 лет пользоваться социальными сетями под присмотром родителей.

Норвегия рассматривает возможность повышения минимального возраста для использования социальных сетей до 15 лет.

Такие страны, как США, Канада и Великобритания, требуют родительского согласия для сбора информации от пользователей младше 13 лет.

Министр Наранбаяр заверил общественность, что право детей на доступ к образовательному контенту на таких платформах, как YouTube и Medley, не будет затронуто. Он подчеркнул, что использование систем управления школой (SMS) и систем управления обучением (LMS) будет улучшено, чтобы обеспечить эффективное общение учителя и ученика без использования социальных сетей, таких как Facebook Messenger.

Программа Eduten, используемая со второго класса, позволяет детям заниматься учебными занятиями около 20 минут за раз, не вызывая зависимости от экрана. Программа использует смарт-доски в классах и компьютерные экраны дома, способствуя структурированному обучению.

источник: MiddleAsianNews

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