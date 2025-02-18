Монголия и Лаос подписали МоВ по сотрудничеству между государственными органами аудита

CentralAsia (MNG) - Генеральный аудитор Национального управления по аудиту Монголии Загджав Дэлэг посетил Лаосскую Народно-Демократическую Республику с 10 по 14 февраля 2025 года по приглашению президента Государственной аудиторской организации Лаосской Народно-Демократической Республики Вьенгтхависона Тхепачаня. Об этом сообщается на официальной странице Национального управления по аудиту Монголии в Facebook.

В ходе визита стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в соответствии с целями и принципами Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) и Азиатской организации высших органов аудита (АСОСАИ). Меморандум направлен на укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества между аудиторскими учреждениями двух стран.

Кроме того, председатель Национального собрания Лаоса Сайсомфон Фомвихан встретился с генеральным аудитором Национального управления по аудиту Монголии Загджавом Дэлэгом и подчеркнул важность укрепления двусторонних связей между Монголией и Лаосом посредством визитов на высоком уровне, соглашений, а также экономических, культурных и образовательных обменов.

Председатель Национального собрания Лаоса выразил удовлетворение налаживанием сотрудничества между контрольно-ревизионными органами двух стран и пожелал Генеральному аудитору Монголии передать теплые приветствия Председателю Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Амарбаясгалану Дашзэгву.

Проведен совместный обучающий семинар для должностных лиц высших аудиторских учреждений двух стран. Мероприятие было посвящено проведению высокоэффективных экономических и социальных аудитов для поддержки реализации политики и целей развития. Оно также способствовало обмену знаниями по методологиям, технологиям и операционным практикам с долгосрочной целью создания ведущей региональной аудиторской организации.

В ходе визита монгольская делегация провела переговоры с руководителями Лаосского государственного инспекционного и антикоррупционного органа и Агентства профессиональной инспекции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и визит успешно завершился продуктивными дискуссиями.

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