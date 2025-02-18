Батцэцэг приняла участие во встрече на уровне министров «Сети феминистской внешней политики»

CentralAsia (MNG) - 15 февраля 2025 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла участие в министерской встрече «Сети феминистской внешней политики», состоявшейся в Мюнхене, Федеративная Республика Германия. Об этом сообщили в ведомстве.

Эта встреча на уровне министров проводится ежегодно во время международных конференций и форумов, объединяя министров иностранных дел для обсуждения вопросов, связанных с защитой прав женщин, расширением прав и возможностей женщин и обеспечением гендерного равенства. В этом году встреча была посвящена поддержке сирийских женщин в период переходного правительства страны и обеспечению их участия в процессах принятия решений. По итогам обсуждений участники выпустили совместное заявление, в котором подводятся итоги встречи.

На встрече министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки, не ограничиваются конкретными регионами, и подчеркнула важность решения этой проблемы в глобальном масштабе.

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