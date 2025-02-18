Министр МИД Батцэцэг посетит Оман

CentralAsia (MNG) - По приглашению Его Превосходительства Бадра бин Хамада бин Хамуда Аль-Бусаиди, министра иностранных дел Султаната Оман, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит Султанат Оман с официальным визитом с 18 по 20 февраля 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Этот визит является ответным на визит министра иностранных дел Омана в Монголию в прошлом году. Визит уникален тем, что это первый подобный визит в страну на уровне министра иностранных дел за почти 30 лет.

В ходе визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх планирует провести официальные переговоры с министром иностранных дел Омана и встретиться с заместителем премьер-министра страны по делам Совета министров, министром торговли, промышленности и содействия инвестициям, а также руководством Инвестиционного управления Омана.

В ходе встречи и переговоров стороны обсудят вопросы поддержания динамики двусторонних отношений, которые активизировались в последние годы, расширения и развития сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, экономика, горнодобывающая промышленность, энергетика и туризм, а также обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Монголия установила дипломатические отношения с Султанатом Оман 27 апреля 1992 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения