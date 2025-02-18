Постпред Монголии при ООН принял участие в 63-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию

Анхбаяр Нямдорж

CentralAsia (MNG) - 63-я сессия Комиссии социального развития (CSocD 63) прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, с 10 по 14 февраля 2025 года. Тема сессии была «Укрепление солидарности, социальной интеграции и социальной сплоченности для ускорения выполнения обязательств Копенгагенской декларации о социальном развитии, Программы действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

11 февраля Постоянный представитель Монголии при ООН Анхбаяр Нямдорж выступил с речью в ходе общей дискуссии. В своем выступлении он подчеркнул основные достижения Монголии в социальном развитии с момента проведения Всемирного саммита по социальному развитию 1995 года в Копенгагене, Дания. Постоянный представитель Монголии при ООН также затронул проблемы реализации социальных аспектов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и выразил уверенность в том, что решения этих проблем будут найдены на Втором всемирном саммите по социальному развитию, который должен состояться в Дохе, Катар, в ноябре 2025 года.

Кроме того, 13 февраля Постоянный представитель Анхбаяр Нямдорж принял участие в качестве эксперта в дискуссии, организованной Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA) на тему «Содействие социальному развитию и социальной справедливости посредством скоординированной, справедливой и инклюзивной политики». В ходе дискуссии он представил всесторонний обзор кооперативного движения Монголии, в частности, реализацию программы «Новый кооператив — богатый скотовод», опыт развития социальной и солидарной экономики и инициативу Монголии по объявлению Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года Международным годом кооперативов (IYC2025).

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