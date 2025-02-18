Монгольский экспорт сократился на 19,5% в годовом исчислении

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического комитета, экспорт сократился на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2025 года Монголия торговала со 108 странами, а общий внешнеторговый оборот достиг 2,0 млрд долларов США. Из этой суммы экспорт достиг 1,0 млрд долларов США, а импорт — 973 млн долларов США, в результате чего профицит бюджета составил 46 млн долларов США.

Общий товарооборот снизился на 208 млн долларов США или на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт сократился на 247 млн ​​долларов США или на 19 процентов, сальдо сократилось на 285 млн долларов США или на 86 процентов, а импорт увеличился на 38 млн долларов США или на 4,1 процента.

Отмечается, что на снижение экспорта главным образом повлияли поставки угля, железной руды и гребенного кашемира из Монголии в зарубежные страны.

Однако золото выросло на 50 миллионов долларов, а медная руда и концентрат — на 43 миллиона долларов.

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