В Канаде при посадке перевернулся пассажирский самолет, 18 человек пострадали

CentralAsia (CA) - Самолет Bombardier CRJ900LR авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение, перевернувшись при посадке в международном аэропорту Торонто, Канада. В результате пострадали 18 человек, сообщает «Би-би-си».

Всего на борту находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа, большинство эвакуировалось и не пострадало.

Лайнер с регистрационным номером N932XJ (летает под брендом Delta Connection) выполнял рейс DL4819 из американского Миннеаполиса, его оператором была дочерняя компания Delta — Edeavor Air.

На кадрах с места событий видно, что самолет лежит на заснеженной полосе, рядом находятся пожарные машины. После инцидента был виден дым в задней части фюзеляжа, где расположены двигатели.

Причина аварии неизвестна. Управление по безопасности на транспорте Канады начало расследование.

Ранее сообщалось, что тяжелые травмы получили ребенок и двое взрослых пассажиров, однако глава аэропорта Дебора Флинт сообщила на брифинге, что серьезно пострадавших нет.

«Нам известно об инциденте при посадке самолета Delta Air Lines, прибывшего из Миннеаполиса. На месте работают аварийные бригады. Все пассажиры и члены экипажа находятся под наблюдением», — говорится в сообщении аэропорта.

После инцидента аэропорт Торонто временно приостановил все полеты.

Телеканал CTV сообщает, что самолет мог перевернуться при посадке из-за сильного ветра. Во время инцидента скорость ветра составляла 20-30 миль в час, порывы достигали 40 миль в час (почти 65 км/ч).

В минувшие выходные на восток Канады обрушилась снежная буря, в связи с этим многие авиарейсы были задержаны или отменены.