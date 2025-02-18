В Боливии автобус упал в ущелье, погиб 31 человек

CentralAsia (CA) - В результате падения автобуса компании San Jose в ущелье с высоты около 800 метров в боливийском департаменте Потоси погибли как минимум 31 человек, сообщает газета La Razon.

Представитель полиции заявил, что пассажиров еще извлекают из автобуса, ведется расследование. Число жертв и пострадавших может измениться.

По последним данным, в больницу доставлены 15 пострадавших с различными травмами. Автобус следовал из города Потоси в Оруро, и упал в ущелье за несколько метров до моста через реку. Причины ДТП пока не установлены.