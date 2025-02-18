В Боливии автобус упал в ущелье, погиб 31 человек
- Азия и мир, происшествия
- 9:17, 18 февраля 2025
- Просмотров: 1828 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В результате падения автобуса компании San Jose в ущелье с высоты около 800 метров в боливийском департаменте Потоси погибли как минимум 31 человек, сообщает газета La Razon.
Представитель полиции заявил, что пассажиров еще извлекают из автобуса, ведется расследование. Число жертв и пострадавших может измениться.
По последним данным, в больницу доставлены 15 пострадавших с различными травмами. Автобус следовал из города Потоси в Оруро, и упал в ущелье за несколько метров до моста через реку. Причины ДТП пока не установлены.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.