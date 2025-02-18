Монголия и Индия отметят 70-летие установления дипломатических отношений в 2025 году

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром 15 февраля на полях 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей в Мюнхене, Федеративная Республика Германия, 14-16 февраля 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств выразили свое единодушие в проведении визитов на высшем и высоком уровнях, бизнес-форума и культурных мероприятий между двумя странами по случаю исторической 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Индией, которое будет отмечаться в этом году.

Стороны также договорились укреплять двусторонние отношения посредством таких механизмов сотрудничества, как Межправительственная комиссия, консультации между Министерствами иностранных дел двух стран, внедрение передовых индийских технологий в сельскохозяйственный сектор Монголии, включая изучение возможностей привлечения преподавателей английского языка для работы в Монголии.

Батцэцэг выразила благодарность индийской стороне за поддержку в организации дополнительного финансирования, необходимого для реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода. Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество для реализации проекта в запланированные сроки.

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