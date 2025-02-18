В Париже прошел экстренный саммит европейских лидеров. Там обсудили увеличение расходов на оборону и гарантии безопасности Киева

CentralAsia (CA) - Лидеры европейских стран провели экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить, что им делать в связи с намерением администрации президента США Дональда Трампа провести переговоры с Москвой без участия Европы, сообщает «Би-би-си».

О конкретных решениях по итогам встречи не сообщалось, однако в ЕС и НАТО заявили о необходимости больше инвестировать в оборону, а также предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

В переговорах принимали участие лидеры Франции, Британии, Германии, Италии, Испании, Дании, Польши, Нидерландов, а также руководители НАТО и Евросоюза.

«Готовы и полны желания. Таково мое мнение о сегодняшней встрече в Париже. Европа готова и хочет сделать шаг вперед. Возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Готовы вкладывать гораздо больше средств в нашу безопасность. Детали еще предстоит определить, но обязательства понятны», — написал в соцсети X генсек НАТО Марк Рютте.

Об этом же говорил после саммита и президент Франции Эммануэль Макрон, который организовал встречу в Париже. По его словам, европейцы должны «лучше, больше и вместе» инвестировать в оборону сейчас и в будущем.

«Для этого европейцы хотят ускорить реализацию своей собственной программы по обеспечению суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Работа будет продолжена на основе предложений Еврокомиссии — как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону», — заявил Макрон.

Он также сообщил, что после переговоров в Париже созвонился с президентами США и Украины — Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Мы стремимся к прочному и долговременному миру в Украине. Для этого Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения», — добавил французский лидер.

Британский премьер-министр Кир Стармер рассказал после саммита в Париже, что на следующей неделе отправится в США, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом «ключевые элементы долгосрочного мира».

По словам Стармера, в ближайшие дни он поговорит и с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем европейские лидеры предполагают провести еще одну встречу.

Он подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть гарантировано США. «Гарантии безопасности со стороны США — единственный эффективный способ удержать Россию от нового нападения на Украину», — сказал британский премьер.

Стармер также повторил, что рассмотрит возможность размещения британских войск на Украине в случае заключения прочного мирного соглашения.

Как писала накануне Financial Times, в ходе встречи в Париже некоторые европейские лидеры (прежде всего Германия, Польша и Испания) заявили о своем нежелании направлять миротворческие силы в Украину.

Ссылаясь на трех чиновников, участвовавших в подготовке встречи, газета сообщала, что Франция предложила обсудить создание «сил обеспечения», которые будут размещены за линией боевого соприкосновения, а не на ней.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что «никто в настоящее время не рассматривает возможность отправки войск в Украину». Варшава также не готова направить войска в Украину, подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц сохранил осторожность в вопросе развертывания войск в Украине, заявив, что дебаты по этому вопросу преждевременны, отмечает FT.

Шольц, который первым из европейских лидеров выступил перед журналистами после переговоров в Елисейском дворце, вновь заявил о необходимости продолжать поддержку Украины.

«Мы приветствуем разговоры о мирном соглашении, но для нас очевидно, что это не может быть диктат», — сказал Шольц.

По его словам, Германия будет продолжать инвестировать в оборону, а Евросоюз должен стать более гибким в вопросах бюджета, если его члены планируют тратить на оборону более 2% ВВП.