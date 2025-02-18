В Казахстане в результате обрушения шахты погибли 7 человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Жанааркинском районе Улытауской области Казахстана 17 февраля на руднике Жомарт, принадлежащей группе компаний «Казахмыс», произошло обрушение горной массы. Семеро рабочих оказались за зоной обрушения, все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК – «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». По предварительным данным, произошёл взрыв природного газа.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Глава государства поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.

Профильным ведомствам и акимату региона президент поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Корпорация «Казахмыс» сообщила, что выплатит семьям погибших горняков зарплаты за 10 лет, а также более 2 млн тенге ($4 тысячи) на организацию похорон и оплатит обучение для их детей.

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