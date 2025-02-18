экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия расторгла договор с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

CentralAsia (CA) -  Россия прекратила действие договора о безопасности мореплавания в Азовском море и в Керченском проливе, который был заключен с Кабинетом министров Украины в 2012 году. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стороны в 2012 году договорились обмениваться данными автоматических идентификационных систем (АИС). Кроме того, Россия и Украина разрешили друг другу проверять документы экипажей, которые ходят на судах под флагами противоположной стороны, следует из соглашения. В договоре указано, что в момент подписания правительство России и кабинет министров Украины желали содействовать развитию судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Мишустин поручил российскому МИД уведомить украинскую сторону о расторжении.

В феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Позже президент России Владимир Путин также денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании акваторий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com