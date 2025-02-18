Россия расторгла договор с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

CentralAsia (CA) - Россия прекратила действие договора о безопасности мореплавания в Азовском море и в Керченском проливе, который был заключен с Кабинетом министров Украины в 2012 году. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стороны в 2012 году договорились обмениваться данными автоматических идентификационных систем (АИС). Кроме того, Россия и Украина разрешили друг другу проверять документы экипажей, которые ходят на судах под флагами противоположной стороны, следует из соглашения. В договоре указано, что в момент подписания правительство России и кабинет министров Украины желали содействовать развитию судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Мишустин поручил российскому МИД уведомить украинскую сторону о расторжении.

В феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Позже президент России Владимир Путин также денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании акваторий.