Ватикан сообщил о «сложной клинической ситуации» со здоровьем папы римского Франциска

CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск госпитализирован в больницу «Джемелли» в Риме, пишет «Би-би-си» со ссылкой на официальное сообщение Святого престола.

88-летний понтифик 14 февраля заболел бронхитом и был госпитализирован. 17 февраля его состояние ухудшилось — у него была зафиксирована полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала модификации его лечения для решения «сложной клинической ситуации».

Папа Франциск останется в больнице до тех пор, пока это будет необходимо, говорится в сообщении Ватикана. Ему предписали полный покой, поэтому он не смог провести традиционную еженедельную молитву в воскресенье, 16 февраля. Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни заявил, что понтифик находится «в хорошем расположении духа».

Предшественник Франсиска Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году — по официальной версии, причиной этого стали проблемы со здоровьем, не позволяющие ему нести службу на должном уровне. На тот момент Бенедикту XVI было 85 лет, он умер девять лет спустя. Это было первое отречение папы от престола за более чем 500 лет.