В Эр-Рияде начались переговоры России и США

CentralAsia (CA) - Переговоры представителей России и США начались в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Первые кадры встречи российской и американской делегаций показал телеканал «Россия 24». Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин.

Россию на переговорах представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов во встрече участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Россия и США собираются обсудить в Эр-Рияде подготовку к возможным переговорам о завершении российско-украинского конфликта.

Незадолго до переговоров глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия передала США ряд предложений в торгово-экономической сфере, пишет «Интерфакс».

Власти США, по данным NBC News, планируют провести отдельные встречи с Россией и Украиной перед совместными переговорами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет признавать результаты переговоров России и США в Эр-Рияде.