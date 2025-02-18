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Трамп объявил о ликвидации в Сирии одного из главарей «Аль-Каиды»

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в минувшие выходные (15–16 февраля) ликвидировали одного из главарей запрещенной террористической группировки «Аль-Каида» на территории Сирии.

«В эти выходные американские войска нанесли высокоточный авиаудар по одному из членов «Аль-Каиды» в Сирии. Главарь террористов взаимодействовал с «Аль-Каидой» по всему региону»,— написал Трамп в Truth Social.

Американский президент поздравил главу Центрального командования ВС США Майкла Куриллу и военных летчиков с успешной операцией.

Как сообщало Центральное командование США (CENTCOM), 15 февраля в результате удара по территории на северо-западе Сирии был убит один из лидеров организации «Хуррас ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой». В группировке он отвечал за финансирование и логистику, говорилось в сообщении.

Удар был нанесен, как отметили в CENTCOM, чтобы сорвать усилия террористов по планированию, организации и проведению атак против гражданских лиц и военнослужащих из Соединенных Штатов.

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