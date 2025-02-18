В Таджикистане сохраняется угроза схода лавин на дорогах

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 18-19 февраля сохраняется угроза схода лавин на ключевых горных участках автодороги Душанбе-Худжанд-Чанок (км 62-74) из-за повышения температуры в горных и предгорных районах.

Гидрометцентр страны предупреждает, что в условиях нестабильной погоды и резких перепадов температуры, лавины могут быть спровоцированы даже небольшими осадками.

Прогноз погоды по регионам

Хатлонская область: С 19 по 20 февраля в долинах ожидаются кратковременные дожди, в то время как в горных районах выпадет снег. Ветер будет умеренным, с силой 5-10 м/с. Температура в долинах будет колебаться от 1 до 6 градусов ночью, и от 10 до 15 градусов тепла днем. В горных районах ночью температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов, а днем — от 4 до 9 градусов тепла.

Согдийская область: В горных районах региона с 19 по 20 февраля также будут осадки в виде дождя и снега. Ветер усилится, с порывами до 12-17 м/с, особенно 21 февраля, когда возможны порывы до 20 м/с. Температура в долинах ночью составит от -1 до +4 градусов, днем — от 5 до 10 градусов тепла. В горных районах ночью температура опустится до -5 - -10 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.

Районы республиканского подчинения: Прогноз погоды также предполагает малые осадки в долинах (до 0,5 мм), в то время как в горных районах выпадет дождь и снег. Ветер — 5-10 м/с. Температура в долинах ночью составит от 0 до 5 градусов, днем — от 9 до 14 градусов тепла. В горных районах ночью температура будет колебаться от -7 до -12 градусов, днем — от 2 до 7 градусов.

Горно-Бадахшанская автономная область: В этом регионе 19-20 февраля ожидаются снегопады и осадки в отдельных районах. Ветер будет усиленным, в некоторых местах его скорость достигнет 12-17 м/с. Температура в западной части области ночью будет колебаться от -6 до -11 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. В восточной части области температура ночью опустится до -21 -35 мороза, а днем — будет в пределах от 6 до 11 градусов мороза.

С 20 по 22 февраля по всей стране осадков не ожидается.

В условиях переменной погоды и повышенной опасности схода лавин в горах, водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, избегать поездок по горным районам и следить за изменениями в погодных условиях.

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