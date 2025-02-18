Супруги из Бразилии прожили в браке более 84 лет и попали в Книгу рекордов Гиннесса

CentralAsia (CA) - Бразильская пара установила мировой рекорд по длительности брака, пишет UPI.

Супруги Мануэл Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино официально вошли в Книгу рекордов Гиннесса как пара с самым продолжительным браком среди ныне живущих. Их семейный союз, который длится уже 84 года и 77 дней, был подтвержден на День святого Валентина при содействии организации LongeviQuest, специализирующейся на изучении долгожителей.

Мануэль и Мария познакомились в 1936 году, а в 1940 году сыграли свадьбу в часовне Боа Вентура в штате Сеара, Бразилия. За годы совместной жизни они воспитали 13 детей, а также стали дедушкой и бабушкой для 55 внуков, 54 правнуков и 12 праправнуков.

Их история любви и верности вдохновляет не только их многочисленную семью, но и людей по всему миру. Представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что такой продолжительный брак — это редкое и удивительное достижение, которое заслуживает особого внимания.