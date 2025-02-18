В Самарканде семерых энергетиков задержали прямо на совещании по вопросам коррупции

CentralAsia (UZ) - Сразу семерых сотрудников энергетических компаний Самаркандской области задержали прямо на совещании по борьбе с коррупцией. Все они как раз подозреваются в коррупционных преступлениях, передает пресс-служба Минэнерго Узбекистана в своем Telegram-канале.

Совещание под председательством заместителя Генерального прокурора республики Шохруха Аминова проходило в Самарканде 14 февраля. Основной темой мероприятия было решение вопросов по превращению энергетического сектора в отрасль, свободную от коррупции. В зале присутствовали представители областных, районных и городских филиалов компаний «Региональные электрические сети» и «Худудгазтаъминот».

В ходе совещания семерых энергетиков задержали в процессуальном порядке, обвинив их в коррупции. Всех подозреваемых вывели из зала в наручниках на глазах коллег. Уже известно, что в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Завершая мероприятие, работники Генпрокуратуры поручили руководителям электро- и газоснабжающих предприятий усилить контроль трудовой дисциплины в вверенных им коллективах, а также ужесточить профилактические меры по предотвращению коррупционных проявлений в секторе.