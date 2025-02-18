Россия атаковала Украину 176 дронами, 103 сбили, - ВСУ

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CentralAsia (CA) - Россия в ночь на 18 февраля атаковала Украину 176 ударными беспилотниками и дронами-имитаторам, 103 из них были сбитые, 67 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области, сказано в утренней сводке.

В Кировоградской области в городе Долинская беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, пострадали женщина и двое ее детей, следует из заявления властей.