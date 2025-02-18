Появились кадры посадки самолета, перевернувшегося в Канаде

CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео жесткой посадки пассажирского лайнера Bombardier СRJ-900 в аэропорту Торонто, Канада.

17 февраля днем самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из города Миннеаполиса (США), при приземлении перевернулся вверх дном в аэропорту Торонто.

На борту находились 80 человек. Всего пострадали 18 человек; трое, в том числе один ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У остальных пострадавших легкие травмы, которые не представляют опасности для жизни.