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Появились кадры посадки самолета, перевернувшегося в Канаде
Предыстория: В Канаде при посадке перевернулся пассажирский самолет, 18 человек пострадали

CentralAsia (CA) -  В Сети появилось видео жесткой посадки пассажирского лайнера Bombardier СRJ-900 в аэропорту Торонто, Канада.

17 февраля днем самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из города Миннеаполиса (США), при приземлении перевернулся вверх дном в аэропорту Торонто.

На борту находились 80 человек. Всего пострадали 18 человек; трое, в том числе один ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У остальных пострадавших легкие травмы, которые не представляют опасности для жизни.

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