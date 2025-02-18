В Эр-Рияде прошли переговоры России и США. О чем договорились стороны?

CentralAsia (CA) - В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии прошли первые с начала российских военных действий в Украине переговоры высокопоставленных лиц из России и США.

От России во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В Эр-Рияде также находится глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах об освобождении американца Марка Фогеля, однако за самим столом переговоров во дворце Дирия его не оказалось.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры, которые продолжались почти пять часов, прошли «неплохо»: у делегаций был «серьезный разговор по всем вопросам».

Ушаков также сообщил, что «отдельные команды» переговорщиков из США и России начнут контакты по Украине «в свое время», когда именно – он не уточнил. Точная дата встречи Путина и Трампа также неизвестна, но на встрече делегаций обсуждалась ее подготовка, сказал Ушаков.

Комментируя информацию агентства Bloomberg о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: «Это вряд ли».

В Госдепе в свою очередь заявили, что Лавров и Рубио договорились «создать механизм консультаций для устранения факторов, вызывающих раздражение в наших двусторонних отношениях» и назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию.

Кроме того, они договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также по вопросам, представляющим общий геополитический интерес, рассказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Сам Рубио по итогам переговоров заявил, что работа по завершению конфликта в Украине потребует «сложной и напряженной дипломатии за закрытыми дверями», но условия конечного соглашения должны быть «приемлемыми» для всех сторон, включая Украину, Россию и «партнеров в Европе».

Как уточнил Стив Уиткофф, европейцы должны оказаться за столом переговоров «в какой-то момент», поскольку они вводили санкции против России.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в свою очередь заявил, что президент Трамп хочет, чтобы конфликт в Украине был прекращен окончательно, а не временно «как мы видели раньше», и что он «полон решимости действовать очень быстро», чтобы этого достичь.

«Сегодняшний день — первый шаг на долгом и трудном, но важном пути», — заявил госсекретарь США.

В интервью Associated Press Рубио также заявил, что США и Россия договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с комментариями по итогам переговоров последним. «Первое и самое срочное», о чем рассказал Лавров, это то, что стороны договорились возобновить нормальную работу дипмиссий: как можно скорее назначить послов, а также «снять те препоны, которые долгие годы строились в направлении дипломатических миссий, затрудняя их работу».

При этом больше всего и чаще всего российских дипломатов из США высылали именно при Трампе, во время его первого президентского срока. Инициатива по самому масштабному сокращению численности дипперсонала принадлежит Путину — в 2017 году Москва сократила численность американских дипломатов и сотрудников дипучреждений в России на 755 человек, до 455. Владимир Путин тогда говорил, что это будет «чувствительно» для Вашингтона.

Лавров также подтвердил, что стороны договорились начать работу по украинскому урегулированию. «Как только мы узнаем, кто назначен представителем США [в этом процессе], мы тут же обозначим «нашего участника», — уточнил он.

Кроме того, сообщил Лавров, делегации договорились «создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы», в том числе на консультации по конфликтам в различных частях мира, а также «снять искусственные преграды на пути взаимовыгодного экономического сотрудничества».

Как заявил Лавров журналистам, в целом после прошедшей встречи американская сторона, по его мнению, начала лучше понимать позицию Москвы.

Тем временем телеканал Fox News со ссылкой на «многочисленные дипломатические источники» сообщил, что Россия и США обсуждают план завершения войны в Украине, который включает три этапа: прекращение огня, проведение выборов в Украине, и уже следом — подписание мирного соглашения.

По словам источников Fox News, Россия и США считают выборы в Украине «ключевым условием для успеха процесса урегулирования».

«Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как довольно высокую и также уверен, что любой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам», — заявил один из собеседников телеканала.

Лавров заявил, что не видел сообщений о плане по прекращению войны. «Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о неком плане урегулирования, там не было сказано — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио и [советника президента по национальной безопасности Майка] Уолца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — сказал российский министр.