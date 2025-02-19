Монголия намерена увеличить продажи угля в Китай до 100 млн тонн

// Bloomberg

CentralAsia (MNG) -

Оюун-Эрдэнэ предложил премьер-министру Китая Ли Цяну провести трехстороннюю встречу в Улан-Баторе для продвижения газовой сделки после разговора с президентом Владимиром Путиным...

Монголия намерена в этом году увеличить экспорт угля в Китай почти на одну пятую часть, стремясь расширить энергетическое сотрудничество со своим соседом, испытывающим нехватку ресурсов.

Центральноазиатская страна прогнозирует, что экспорт сталелитейного и энергетического топлива вырастет до 100 миллионов тонн в этом году, заявил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в интервью в понедельник. В пятницу две страны достигли соглашения о новом трансграничном железнодорожном сообщении, которое увеличит пропускную способность на 30 миллионов тонн.

Это одно из нескольких железнодорожных соединений, которые Оюун-Эрдэнэ надеется создать, в конечном итоге увеличив возможности экспорта угля страны в Китай до 165 миллионов тонн, что почти вдвое больше, чем 84 миллиона тонн, отправленных в прошлом году. Он также хочет сотрудничать с Китаем и другими странами в энергетических секторах, от зеленой генерации электроэнергии, производства водорода и транзита природного газа.

«У Монголии обширные земли, способные производить энергию», — сказал Оюун-Эрдэнэ. «Мы можем продавать энергию Китаю, а также другим азиатским сверхдержавам».

Правительство Монголии также планирует провести трехсторонние переговоры с Китаем и Россией по трубопроводу «Сила Сибири 2», масштабному предложенному газопроводу, который застопорился из-за переговоров по цене. Монголия готова двигаться вперед, если соглашение когда-либо будет достигнуто, сказал Оюун-Эрдэнэ.

Премьер-министр Монголии предложил премьер-министру Китая Ли Цяну провести трехстороннюю встречу в Улан-Баторе для продвижения газовой сделки после разговора с президентом Владимиром Путиным. «Правительство Монголии готово подписать соглашение и двигаться вперед с этим проектом, когда будет заключено соглашение о покупке между» российскими и китайскими государственными компаниями, сказал он.

Страна также хочет использовать свои угольные запасы для производства водорода, который рекламируется как топливо будущего для тяжелой промышленности, например, сталелитейной. Оюун-Эрдэнэ сказал, что Монголия ведет переговоры со странами Ближнего Востока о возможном экспорте туда своего водорода.

источник: MiddleAsianNews

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