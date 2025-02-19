Монгольское судно задержано в грузинских водах за нарушение правил судоходства
- Монголия, происшествия
- 3:22, 19 февраля 2025
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CentralAsia (MNG) - Хотя Монголия не имеет выхода к морю, под монгольским национальным флагом зарегистрировано 233 судна, которые имеют право заходить в любой порт мира.
Сотрудники Департамента береговой охраны Пограничной полиции МВД задержали сухогруз «ХАСКАЛ», плавающий под монгольским флагом, за нарушение правил мореплавания в территориальных водах Грузии, сообщил ведомство в пятницу.
После задержания сотрудники Главного оперативно-розыскного управления Пограничной полиции возбудили уголовное дело в отношении капитана судна, гражданина Азербайджана, на которого был наложен штраф в размере 10 000 лари (3 500 долларов США).
После уплаты штрафа власти разрешили судну продолжить рейс.
источник: MiddleAsianNews
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