Монгольское судно задержано в грузинских водах за нарушение правил судоходства

CentralAsia (MNG) - Хотя Монголия не имеет выхода к морю, под монгольским национальным флагом зарегистрировано 233 судна, которые имеют право заходить в любой порт мира.

Сотрудники Департамента береговой охраны Пограничной полиции МВД задержали сухогруз «ХАСКАЛ», плавающий под монгольским флагом, за нарушение правил мореплавания в территориальных водах Грузии, сообщил ведомство в пятницу.

После задержания сотрудники Главного оперативно-розыскного управления Пограничной полиции возбудили уголовное дело в отношении капитана судна, гражданина Азербайджана, на которого был наложен штраф в размере 10 000 лари (3 500 долларов США).

После уплаты штрафа власти разрешили судну продолжить рейс.

источник: MiddleAsianNews

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