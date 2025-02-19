Как United Airlines может выполнять рейсы 5-й свободы из Токио в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -

Два самых примечательных из этих сервисов — это новые прямые маршруты из токийского аэропорта Нарита (NRT) в международный аэропорт Гаосюн (KHH) на Тайване, международный аэропорт Палау (ROR) в Короре, Палау, и новый сезонный сервис в международный аэропорт Чингисхана (UBN) в Монголии, согласно Forbes. Все эти прямые маршруты примечательны не только тем, что они обслуживают уникальные направления, но и тем, что они не будут выполняться из основных хабов United в Соединенных Штатах.

Если бы перевозчик начал выполнять новые прямые рейсы в Монголию, Тайвань или Палау из международного аэропорта Сан-Франциско (SFO) или международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX), это было бы не так уж и примечательно, поскольку перевозчик постоянно добавляет новые рейсы в свою маршрутную сеть. Конечно, было бы интересно, если бы перевозчик решил выполнять новые прямые рейсы в направления со средним и низким спросом. Однако запуск новых маршрутов из аэропортов-хабов в США — это совсем не необычно, и, таким образом, эти маршруты, вероятно, вызвали бы значительно меньше шума.

Эти новые прямые рейсы уникальны в нескольких ключевых отношениях

Тем не менее, эти услуги являются уникальными рейсами пятой свободы, поскольку они не выполняются из хаба United Airlines в США. Будучи американской авиакомпанией, United выполняет почти все свои рейсы из своих хабов в США (и да, это включает в себя большинство других рейсов авиакомпании в Токио-Нарита). Тем не менее, эти новые рейсы в Монголию предлагают пассажирам стыковку в Токио-Нарита перед посадкой на другой самолет United Airlines, направляющийся в Монголию.

Что именно представляет собой рейс пятой свободы?

Прежде чем углубляться в уникальность ситуации United в Токио-Нарита, важно понять, что именно представляет собой рейс пятой свободы и как такие услуги могут повлиять на связность маршрутной сети авиакомпании. Рейс пятой свободы — это услуга, которая перевозит коммерческих пассажиров между двумя зарубежными пунктами назначения в рамках более длительного обслуживания, которое либо начинается, либо заканчивается в стране базирования авиакомпании. Сегодня многим перевозчикам по всему миру предлагаются права пятой свободы, что означает, что перевозчик из страны A может вылететь из своего хаба в страну B, а затем забрать новых платящих пассажиров, прежде чем отправиться в новый пункт назначения в стране C.

Раньше права пятой свободы были необходимы для экономической жизнеспособности дальнемагистральных маршрутов в эпоху, когда дальность полета самолетов была ограничена, и требовалось меньше остановок для перемещения между пунктами назначения по всему миру. К тому времени, как наступили 1980-е годы, рейсы пятой свободы постепенно начали исчезать, поскольку технический прогресс означал, что самолеты могли летать напрямую между большинством глобальных пунктов назначения. Права пятой свободы, которые в основном использовались для предоставления авиакомпаниям возможности заполнять избыточные мощности, все больше становились ненужными.

источник: MiddleAsianNews

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