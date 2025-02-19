Корпорация Mobicom сотрудничает с Circles для запуска платформы Xplore на базе ИИ в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Mobicom объявила о стратегическом партнерстве с Circles, глобальной телекоммуникационной технологической компанией. Центральным элементом этого партнерства является запуск Xplore, передовой платформы программного обеспечения как услуги (SaaS) на базе искусственного интеллекта, совместно разработанной Circles и ведущими мировыми операторами связи.

Разработанная для персонализации взаимодействия с пользователями, повышения вовлеченности и открытия новых цифровых возможностей, Xplore успешно вышла на четырех рынках и преобразует цифровой опыт для Mobicom Corporation и ее потребителей в Центральной Азии.

«Запуск Xplore ускоряет цифровую эволюцию Mobicom Corporation, укрепляя ее лидерство в телекоммуникационной отрасли в Монголии и Центральной Азии с помощью решений на базе искусственного интеллекта, которые повышают вовлеченность клиентов и открывают новые возможности», — говорится в заявлении.

В рамках своей приверженности цифровому опыту следующего поколения корпорация Mobicom интегрирует Xplore для улучшения своих предложений услуг с помощью контента на базе искусственного интеллекта, расширения точек соприкосновения с клиентами и создания новых возможностей получения дохода. Набор приложений Xplore будет стимулировать взаимодействие с пользователями, улучшать цифровое взаимодействие и предоставлять дифференцированные услуги в конкурентной телекоммуникационной среде.

С Xplore корпорация Mobicom готова добиться значительного роста доходов за счет улучшения удержания клиентов, повышения вовлеченности и сокращения оттока. Экосистема Xplore обеспечивает экономически эффективные инновации, позволяя корпорации Mobicom быстро развертывать новые цифровые услуги без крупных инвестиций, которые обычно требуются для внутренней разработки.

«Будущее телекоммуникаций заключается в создании бесшовных, ориентированных на цифровые технологии впечатлений, которые выходят за рамки подключения. В Mobicom Corporation мы рассматриваем наше партнерство с Circles как нечто большее, чем просто внедрение новых технологий — речь идет о переосмыслении того, как мы вовлекаем, развлекаем и добавляем ценность в жизнь наших клиентов. С Circles мы открываем новые возможности, которые установят новый стандарт для цифровых инноваций в Монголии и вдохновят на следующую эру мобильных впечатлений», — сказал Кодзи Курушима, генеральный директор Mobicom.

«Мы рады сотрудничать с Mobicom Corporation для трансформации цифрового взаимодействия в Монголии. Mobicom Corporation переосмысливает, что значит быть телекоммуникационной компанией, ориентированной на цифровые технологии, и мы гордимся тем, что поддерживаем это путешествие. С запуском Xplore, платформы на базе искусственного интеллекта, разработанной Circles совместно с глобальными операторами связи, Mobicom Corporation открывает новые возможности для взаимодействия с клиентами. Это партнерство подчеркивает растущий спрос на гибкие цифровые экосистемы на базе искусственного интеллекта. Мы стремимся помочь Mobicom Corporation стимулировать взаимодействие, открывать новые источники доходов и устанавливать новые стандарты для цифровых инноваций в Монголии и за ее пределами», — сказал Санджай Каул, директор по доходам Circles.

источник: MiddleAsianNews

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