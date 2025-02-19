Capital Markets Mongolia LLC объявляет о проведении Монгольского инвестиционного форума: New York 2025

CentralAsia (MNG) -

Capital Markets Mongolia LLC (CMM) проводит Монгольский инвестиционный форум: New York 2025 28 апреля 2025 года. Это второе издание Нью-Йоркского форума после его успешного первого мероприятия в апреле прошлого года. Форум является частью Монгольской инвестиционной серии, которая также включает предстоящий Монгольский инвестиционный форум: Singapore 2025 в ноябре.

Форум в Нью-Йорке 2025 года соберет мировых инвесторов, политиков и руководителей бизнеса для изучения инвестиционного ландшафта и экономических преобразований Монголии.

Обсуждения на форуме будут сосредоточены вокруг ключевых инвестиционных тем, включая банковское дело и долговое финансирование, возобновляемые источники энергии, критически важные минералы и импакт-инвестирование. Цель мероприятия — способствовать углубленным обсуждениям и установлению стратегических связей, которые стимулируют инвестиции в эти быстрорастущие секторы.

Заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид выступит на форуме с докладом о реформе энергетического сектора Монголии и более широкой инвестиционной стратегии. В своих замечаниях он подчеркнет усилия Монголии по созданию стабильной, благоприятной для инвестиций среды, одновременно стимулируя устойчивое экономическое развитие.

StoneX Group Inc., финансовое учреждение из списка Fortune 100, сотрудничает с CMM для этого мероприятия. Обладая опытом в области глобальных платежей, ценных бумаг, сырьевых товаров и валютных рынков, StoneX сыграет ключевую роль в повышении узнаваемости Монголии среди международных инвесторов. Golomt Bank, один из ведущих финансовых учреждений Монголии, также присоединяется в качестве ключевого спонсора после признания его наградой IFR Asia Award for Frontier Markets Deal за дебютный выпуск облигаций на сумму 300 миллионов долларов США.

Capital Markets Mongolia LLC (CMM) — ведущая исследовательская и консалтинговая фирма, предоставляющая услуги по анализу рынка, финансовым коммуникациям, заключению сделок и связям с инвесторами. CMM поддерживает предприятия в различных отраслях, предлагая стратегические идеи, которые помогут им взаимодействовать с мировыми инвесторами на быстро развивающихся финансовых рынках Монголии.

Экономический рост Монголии достиг 5,5% в 2024 году и, как ожидается, ускорится до 6,0% в 2025 году. Импульс страны был обусловлен более высоким, чем ожидалось, объемом добычи полезных ископаемых, при этом объемы экспорта угля выросли на 37,6% в годовом исчислении в первой половине 2024 года. Для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций правительство внедрило прозрачные, оптимизированные правила. В рамках своей более широкой стратегии по повышению глобального присутствия Монголии оно обозначило 2023–2025 годы как «Годы посещения Монголии», направленные на стимулирование туризма и инвестиций.

18 сентября 2024 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Монголии до «B+» со стабильным прогнозом, указав на снижение долговой нагрузки и сильные показатели горнодобывающего сектора. Ключевыми драйверами роста являются добыча угля и меди, стабильный уровень долга и позитивный фискальный прогноз, хотя некоторые внешние уязвимости сохраняются.

Инвестиционный форум Монголии: New York 2025 предлагает инвесторам первоклассную площадку для взаимодействия с лидерами правительства и отрасли, создания стратегических партнерств и изучения новых инвестиционных возможностей в банковской сфере, возобновляемых источниках энергии и критически важных минералах.

источник: MiddleAsianNews

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