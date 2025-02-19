В Монголии учащиеся 3–9 классов в 2025–2026 учебном году будут изучать Pearson English

CentralAsia (MNG) -

В Монголии учащиеся 3–9 классов в 2025–2026 учебном году будут изучать Pearson English

В 2023-2024 учебном году в общеобразовательную программу введена учебная программа Pearson English.

Начиная с этого учебного года, учащиеся 5–7 классов изучают 100% уроков английского языка по этой программе. В 2025-2026 учебном году в эту программу поэтапно будут включены 3-9 классы, включая 3-12 классы. Поэтому программы постоянно обновляются, гарантируя, что преподаватели будут приносить больше пользы ученикам.

Найдалмаа Мияажав, директор организации-исполнителя программы «IEDC-Pearson partner Mongolia», проинформировала министра образования Наранбаяра Пурэвсурэна и должностных лиц о реформе программы.

Найдалмаа Мияажав, директор организации-исполнителя программы «IEDC-Pearson partner Mongolia»

Она сообщила, что обучение прошли 2300 учителей английского языка, и программа будет обновлена ​​для включения дополнительных учителей с помощью серии модулей подготовки ведущих учителей, обучения методам смешанного обучения, расширения прав и возможностей новых выпускников и обучения оценке, улучшению и укреплению стандартов работы учителей.

Совместно с организацией будет реализован ряд мер, включая обучение для улучшения языковых навыков учителей и тестирование уровня знаний учащихся. Было также решено взять за основу политику планирования учебной программы и учебников по английскому языку на основе программы Pearson.

Программу Pearson для школ отличают: традиционность, преемственность и одновременно - гибкость, современность. Тщательно разработанные учебные и методические материалы, ресурсная поддержка образования с учетом потребностей учеников, для которых английский — не родной язык.

Основным языком преподавания является английский, что обеспечивает международный стандарт образования. Программа и учебники – так же на английском языке. Для лучшего освоения материала и возможности эффективно обучаться на программе, знание английского языка является обязательным условием.

источник: MiddleAsianNews

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