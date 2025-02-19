Подписано соглашение о социальной ответственности для снижения загрязнения окружающей среды

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и изменения климата Монголии, канцелярия губернатора столицы, Национальный комитет по сокращению загрязнения воздуха и представители предприятий подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Правительство Монголии призвало к сотрудничеству между государственными учреждениями и частным сектором для снижения загрязнения воздуха. Кроме того, закон предусматривает налоговые льготы для частных предприятий, которые инвестируют в снижение загрязнения воздуха и окружающей среды. В рамках сотрудничества предприятия инвестируют до 5 млрд тугриков в мероприятия по снижению загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

Министр охраны окружающей среды и изменения климата Монголии, член Национального комитета по сокращению загрязнения воздуха Одонтуяа Салдан отметила: «Сокращение загрязнения воздуха — это не просто вопрос одного сектора, министерства или организации. Оно требует участия многих заинтересованных сторон, включая граждан, неправительственные организации и предприятия. Денежные пожертвования этих компаний в рамках их социальной ответственности будут эффективно расходоваться на сокращение загрязнения воздуха. На заседании Национального комитета будет принято решение о том, в какие проекты инвестировать и о сотрудничестве».

«Совместное соглашение о социальной ответственности по сокращению загрязнения окружающей среды» подписали 10 субъектов, включая «Monosfarm», «South Gobi Sands», «Boroo Gold» и «Monpolymet». Министр Одонтуяа подчеркнул, что другие предприятия также могут заключить подобное соглашение.

В рамках Соглашения группа «Monos» потратит 2 млрд тугриков в этом году на сокращение загрязнения воздуха, сказала генеральный директор компании Эрдэнэчимэг Лувсан. «За последние 10 лет на сокращение загрязнения воздуха были потрачены триллионы тугриков, но неясно, на что они были потрачены и насколько снизилось загрязнение. Предприятия будут контролировать свою деятельность по сокращению загрязнения. Я уверен, что, контролируя, направляются ли инвестиции на правильные цели, мы достигнем результатов».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения