Монголия и Россия договорились о сотрудничестве в борьбе с туберкулезом

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Г.Д. Дугаровой (РКПТД) Республики Бурятия, РФ и Национальный центр исследования инфекционных заболеваний (НЦИИЗ) при Минздраве Монголии заключили Меморандум о взаимопонимании. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе правительства Республики Бурятия.

Документ был скреплен подписями генерального директора НЦИИЗ Энхболд Анхбаяром и главным врачом РКПТД Валерием Кожевниковым.

Стороны также обговорили вопросы сотрудничества в области эпиднадзора, исследования, профилактики и лечения туберкулеза. В частности, речь шла о внедрении бронхоблокаторной хирургии и обучении специалистов на базе бурятского противотуберкулезного диспансера.

«Мы обсудили будущее сотрудничество с нашими бурятскими коллегами. Это надзор, профилактика, диагностика и лечение туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и др. инфекционных заболеваний, хирургическое лечение, организация совместных тренингов, исследовательских работ, встреч в приграничных районах наших стран», — отметил Энхболд Анхбаяр.

«Необходимо укреплять наши возможности по выявлению и контролю случаев инфекционных заболеваний, поддерживать постоянную готовность и принимать меры быстрого реагирования, а также сотрудничать с соседними странами. Особенно с монгольскими коллегами, с которыми у нас давние добрососедские отношения», — заявил главврач РКПТД Валерий Кожевников.

Кроме того, в Улан-Удэ планируют провести международную конференцию по контролю и профилактике туберкулеза в приграничных районах Монголии и России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения