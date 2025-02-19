Зеленский о переговорах России и США в Эр-Рияде: Переговоры не должны проходить за нашей спиной

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в лидером Турции Реджепом Эрдоганом прокомментировал прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между представителями Москвы и Вашингтона, передает «Би-би-си».

Президент Украины вновь повторил свою позицию о том, что решение о прекращении военных действий не может приниматься без Украины, а сами переговоры «не должны проходить за спиной» Киева.

«Не может быть решения без Украины, как завершить войну в Украине. Нас не приглашали на эту встречу, на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом, как и для многих. Эту информацию мы получили из медиа», — сказал Зеленский.

Для того, чтобы не было «никаких совпадений», по его словам, украинский лидер перенес запланированный на среду визит в Эр-Рияд на 10 марта, и теперь ожидает делегацию США в Киеве.

Прошедшую в Эр-Рияде встречу Зеленский сравнил с ультиматумом, который Москва выдвигала в начале российских военных действий в Украине (в том числе о сокращении численности ВСУ и отказ от оккупированных Россией территорий).

«У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).