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Во Франции пройдет новая экстренная встреча по Украине и европейской безопасности, - Reuters
Предыстория: В Париже прошел экстренный саммит европейских лидеров. Там обсудили увеличение расходов на оборону и гарантии безопасности Киева

CentralAsia (CA) -  Власти Франции созывают вторую встречу для обсуждения безопасности в Европе и Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, встреча пройдет в среду, 19 февраля. В ней примут участие, в том числе, страны, которых не было на первой аналогичной встрече.

Среди приглашенных стран — Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия, страны Балтии, а также не входящие в ЕС, но входящие в НАТО Норвегия и Канада. Представители некоторых стран примут участие в конференции по видеосвязи.

Первая экстренная встреча по европейской безопасности прошла в Париже 17 февраля. Она была созвана, после того как стало известно о готовящихся переговорах США и России в Эр-Рияде, на которые не позвали представителей ЕС и Украины.

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