Эрдоган: Территориальная ценность Украины важна для Турции

CentralAsia (CA) - Территориальная ценность и суверенитет Украины важны для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает «Анадолу».

«Территориальная целостность и суверенитет Украины очень важны для нас. Мы всегда выражали уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы всегда затрагивали этот вопрос на всех международных встречах и продолжаем это делать. В последующем процессе для нас особенно важна территориальная целостность Украины. Мы надеемся, что в мире не будет проигравших. Речь идет о том, чтобы обеспечить достижение мира как можно скорее. В этой связи, мой дорогой друг Зеленский уже открыто заявляет нам, что выступает за мир. Я надеюсь, что и в ходе встреч министра иностранных дел Турции с его коллегами, и в ходе моих встреч с господином Путиным мы проложим дорогу к миру, предпримем необходимые шаги и придем к этому», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также выразил мнение, что Турция «могла бы стать идеальным местом» для проведения переговоров России и Украины по урегулированию кризиса.