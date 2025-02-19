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Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии

CentralAsia (CA) -  На северо-западе австралийского штата Тасмания более 150 малых косаток выбросились на берег, что стало первым таким случаем за последние 50 лет, сообщает местный телеканал ABC.

По данным ABC, около 90 животных все еще живы. Косатки могли находиться на берегу от 24 до 48 часов, сообщил представитель службы парков и дикой природы Тасмании Брендон Кларк. Операция по спасению животных осложняется удаленностью пляжа, туда сложно доставить оборудование.

Причины выброса косаток пока неизвестны. Кларк сказал, что такие случаи — не редкость в Тасмании. В 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов, а в 2022 году — 200.

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