В ближайшие дни на юге Казахстана значительно потеплеет
CentralAsia (KZ) - В Казахстане 20-22 февраля на северные регионы будет влиять антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, а на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон.
Как сообщает «Казгидромет», поэтому на севере будет холодно, но преимущественно без осадков, а на юге постепенно потеплеет днем до +10+15 градусов.
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