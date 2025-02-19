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В ближайшие дни на юге Казахстана значительно потеплеет

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 20-22 февраля на северные регионы будет влиять антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, а на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон.

Как сообщает «Казгидромет», поэтому на севере будет холодно, но преимущественно без осадков, а на юге постепенно потеплеет днем до +10+15 градусов.

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