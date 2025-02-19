Украина и Россия обменялись ударами. В Одессе без электричества остались 500 домов, в Сызрани атакован НПЗ

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на 19 февраля нанесли очередной удар беспилотниками по Одессе. Из-за атаки дронов была прервана подача электричества и отключено отопление более чем в 500 многоэтажных жилых домов, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Без электричества и тепла, по данным главы города, также остались 14 школ и 13 детских садов. Повреждения получили детская поликлиника и детский сад.

Экстренные службы оценивают масштаб ущерба и определяют, сколько нужно времени на ликвидацию последствий атаки, добавил он. Школы и детские сады, оставшиеся без тепла и электричества, сообщил Труханов, 19 февраля не будут принимать детей.

Пострадали четыре человека, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что всего Украину атаковали 167 ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов. 106 дронов были сбиты, еще 56 «локационно потеряны», говорится в сообщении. От атаки дронов, по данным командования Воздушных сил, пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев 19 февраля сообщил, что украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил глава региона.

Местные жители рассказали телеграм-каналу Mash, что в 2:45 ночи услышали как минимум три взрыва, в районе НПЗ возник пожар.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 19 февраля российские средства ПВО перехватили и сбили девять украинских беспилотников, в том числе четыре над акваторией Черного моря, три — в Брянской области, по одному в Татарстане и Тульской области.

В течение ночи Росавиация вводила временные ограничения в российских аэропортах, в том числе в Казани, Кирове, Ижевске, Нижнекамске и Ульяновске, часть ограничения сняли.

Сызранский НПЗ входит в состав компании «Роснефть». Мощность завода — 8,9 миллиона тонн нефти в год.