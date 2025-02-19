Власти Казахстана: Отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL в Актау будет готов до декабря 2025 года

CentralAsia (KZ) - Окончательный отчет по факту крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау (Казахстан) планируется представить до конца 2025 года. Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

«Согласно требованиям и стандартам рекомендуемой практики ИКАО, расследование (идёт) один год. Соответственно до декабря 2025 года окончательный отчёт по расследованию будет завершён», – сообщил Ластаев.

Это касается расследования технических причин инцидента. Уголовное следствие идёт отдельно и там свои сроки, уточнил Ластаев. Делом занимается специальная оперативно-следственная группа.

25 декабря 2024 года самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, выжили 29 человек, включая двух бортпроводников.

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