экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог приехал в Киев
Кит Келлог
Кит Келлог

CentralAsia (CA) -  Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог приехал в Киев, сообщает «Суспільне». На вокзале чиновника встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит, Келлог сказал, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — заявил спецпосланник президента США.

По словам Келлога, он верит в то, что «война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом». «Он [Трамп] понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось», — добавил он.

О том, что Келлог приедет в Киев 19 февраля, источники Reuters сообщили накануне — сразу после переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что в Киеве ждут представителей США. В связи с этим он перенес свою поездку в Саудовскую Аравию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com