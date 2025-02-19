Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог приехал в Киев

Кит Келлог

CentralAsia (CA) - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог приехал в Киев, сообщает «Суспільне». На вокзале чиновника встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит, Келлог сказал, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — заявил спецпосланник президента США.

По словам Келлога, он верит в то, что «война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом». «Он [Трамп] понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось», — добавил он.

О том, что Келлог приедет в Киев 19 февраля, источники Reuters сообщили накануне — сразу после переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что в Киеве ждут представителей США. В связи с этим он перенес свою поездку в Саудовскую Аравию.