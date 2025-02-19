Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Ужесточение режима въезда трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, а также из других бывших республик Советского Союза, не способствует долгосрочным интересам России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, передает «КоммерсантЪ».

«Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты, — сказал Лавров. — Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, принимаются дополнительные меры. Но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции».

Министр напомнил, что граждане стран ЕАЭС имеют могут приезжать «без всяких приглашений» и не уточняя, где они будут работать. Однако он допустил, что теперь «придется конкретизировать», чтобы российские органы власти имели представление, где находятся трудовые мигранты и на кого работают. «Можно все это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношении с нашими ближайшими союзниками, и не устраивая каких-то искусственных препятствий»,— отметил глава российского МИД.

В 2024 году в России одобрили в том числе усиление ответственности за организацию нелегальной миграции, закон о противодействии фиктивным бракам россиян с мигрантами и о признании совершения преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством. При этом правительство не поддержало идею ввести пожизненный запрет на въезд для судимых иностранцев.