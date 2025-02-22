В Египте обнаружен новый вид древнего хищника — бастетодон, живший 30 млн лет назад

// Ahmad-Morsi

CentralAsia (CA) - Редкая находка почти полного черепа в египетской пустыне привела ученых к открытию нового 30-миллионного вида древнего хищника — гиенодонта. Результаты исследования, опубликованные в рецензируемом журнале Journal of Vertebrate Paleontology, подробно описывают, как это свирепое существо могло охотиться на приматов, ранних бегемотов, ранних слонов и гиракс в густых лесах Фаюма (Египет), где сейчас находится пустыня.

Обладая острыми зубами и мощными челюстными мышцами, что говорит о сильном укусе, вновь идентифицированный «бастетодон» был «страшным» млекопитающим размером с леопарда. В период эволюции наших обезьяноподобных предков оно должно было занимать первое место в пищевой цепи.

РИСУНОК 1. Карта местонахождений, стратиграфическая колонка и реконструкция Bastetodon syrtos. A, карта Египта с указанием местоположения Фаюмской впадины (прямоугольник); B, карта района Джебель-Катрани с указанием распределения ископаемых позвоночных и их возраста; C, стратиграфическая колонка района Джебель-Катрани; D, реконструкция головы и шейного отдела нового рода. (Иллюстрация Ахмеда Морси.) Сокращения: Фм. - формация; МЯ - миллион лет назад.

Палеонтолог и ведущий автор работы Шорук Аль-Ашкар из Университета Мансуры и Американского университета в Каире рассказал, что в течение нескольких дней команда тщательно раскапывала слои породы возрастом около 30 млн лет.

Как раз когда они собирались завершить работу, один из членов команды заметил набор крупных зубов, торчащих из земли. Это был почти полный череп древнего хищника, мечта любого позвоночного палеонтолога.

Бастетодон относится к виду из вымершей группы плотоядных млекопитающих, называемых гиенодонтами. Гиенодонты появились задолго до современных хищников, таких как кошки, собаки и гиены. Эти хищники с зубами, похожими на зубы гиены, охотились в африканских экосистемах после вымирания динозавров.

Команда ученых назвала образец в честь кошачьей головы древнеегипетской богини Бастет, которая символизировала защиту, удовольствие и хорошее здоровье. Название указывает на регион, где был найден образец, известный своими окаменелостями и древнеегипетскими артефактами. Череп был найден во время экспедиции Sallam Lab в Фаюмской впадине — районе, где раскопки открывают важное временное окно в 15 млн лет эволюционной истории млекопитающих в Африке. Этот временной промежуток не только отражает переход от глобального потепления в эоцене к глобальному похолоданию в олигоцене, но и показывает, как эти климатические сдвиги сыграли решающую роль в формировании экосистем.

Также находка позволила команде исследователей пересмотреть группу гиенодонтов размером со льва, обнаруженных в скалах Фаюма более 120 лет назад. В своей работе команда также создала род Sekhmetops для описания этого столетнего материала и в честь Сехмет, львиноголовой богини гнева и войны в древнеегипетской мифологии («-ops» означает «лицо»). В 1904 году Сехметопс был отнесен к европейской группе гиенодонтов. Команда доказала, что Bastetodon и Sekhmetops принадлежат к группе гиенодонтов, которые на самом деле происходят из Африки. В Древнем Египте Бастет часто ассоциировался с Сехметом, что делает эти два рода научно и символически связанными. Исследование показывает, что родственники Бастетодона и Сехметопса распространялись из Африки несколькими волнами, в итоге попав в Азию, Европу, Индию и Северную Америку. К 18 млн лет назад некоторые родственники этих гиенодонтов были одними из самых крупных млекопитающих-мясоедов, когда-либо обитавших на планете.

Однако катаклизмы в глобальном климате и тектонические изменения в Африке открыли этот континент для родственников современных кошек, собак и гиен. По мере изменения среды обитания и добычи специализированные плотоядные гиенодонты уменьшались в своем разнообразии, в конце концов вымерли и оставили родственников-приматов перед лицом нового набора антагонистов.