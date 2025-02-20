Монгольские спортсмены — на вершине среди ледолазов мира. ФОТО и ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира по ледолазанию среди юниоров и молодежи прошел в городе Оурей (штат Колорадо, США). В соревнованиях нынешнего первенства мира, прошедшего в трех возрастных категориях, приняли участие более 100 спортсменов из 20 стран.

Монголия на чемпионате мира успешно представлена 8 спортсменами под руководством тренера Отгонхуу Доржсурэнхор. В частности, наши спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала почета в дисциплине «скорость» поднялись Энхрий-Эрдэнэ Батчулуун в возрастной категории среди девушек до 16 лет (U16), Амина Жанбота – в категории среди девушек до 18 лет (U18), а также Номинтэнгэр Эрдэнэбилэг – в категории среди юношей до 20 лет.

Кроме того, в вышеуказанной дисциплине Дөлгөөн Энхдөл завоевал серебряную медаль в категории среди юношей до 18 лет, а Мөнхбаатар Батзориг завоевал бронзу в категории среди юношей до 20 лет. Таким образом, в дисциплине «скорость», по результатам общекомандного зачета, победителем стала команда Монголии.

В комбинированных соревнованиях на скорость и технику команда Монголии завоевала бронзовую медаль. В возрастной категории среди девушек до 16 лет Энхрий-Эрдэнэ Батчулуун завоевала бронзовую медаль в дисциплине «техника». Это была первая медаль, завоеванная монгольскими спортсменами в этом виде соревнований на чемпионате мира по ледолазанию.

В настоящее время девять спортсменов из нашей страны готовятся к участию в этапе Кубка мира по ледолазанию, который пройдет через два дня в Лонгмонте, США.

Ледолазание — экстремальный вид спорта, заключающийся в преодолении крутых ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Ледовые склоны могут быть естественного происхождения (замёрзшими водопадами, большими сосульками) или искусственно создаваемыми ледовыми сооружениями.

Ледолазание в настоящее время выделили в самостоятельное направление в альпинизме наряду со скалолазанием. Регулярно проводят национальные и международные соревнования по этому виду спорта среди мужчин и женщин.

Под эгидой международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) проводят многотуровые соревнования по ледолазанию на Кубок мира и чемпионаты мира по ледолазанию.

источник: MiddleAsianNews

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