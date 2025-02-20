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Правительство Великобритании и ЮНИСЕФ организуют обучение английскому языку для 300 учителей в сельских районах Монголии

CentralAsia (MNG) -  Правительство Великобритании и ЮНИСЕФ подписали соглашение о предоставлении обучения английскому языку учителей в сельских районах Монголии. Министерство образования Монголии возглавит эту работу, и это сотрудничество знаменует начало важной инициативы по укреплению образования на английском языке.

Соглашение между Министерством образования Монголии, правительством Великобритании и ЮНИСЕФ обеспечит обучение английскому языку более 300 учителей в аймаках Баян-Өлгий, Баянхонгор и Сухбаатар, что обеспечит качественное обучение английскому языку более 12 000 учеников начальной школы.

«Я рада, что наша страна начала оказывать поддержку Министерству образования в подготовке монгольских учителей для преподавания английского языка совместно с ЮНИСЕФ-Монголия. Это партнерство знаменует собой начало важной инициативы по укреплению образования на английском языке по всей Монголии», — сказала Фиона Блит, посол Великобритании в Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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