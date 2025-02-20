Golomt Bank получает зеленый кредит от Saison для поддержки ММСП Монголии

CentralAsia (MNG) -

Кредит будет поддерживать деятельность монгольского банка по зеленому кредитованию, ориентированную на ММСП и розничных клиентов; в то же время, для достижения целей ЦУР в Монголии необходимы миллиарды долларов финансирования.

Банк Golomt Монголии получил вторую успешную кредитную сделку от Saison Investment Management Private Limited (SIMPL). SIMPL — это трансграничное кредитное подразделение Saison International, международной штаб-квартиры японской Credit Saison, глобальной финансовой компании, котирующейся на Токийской фондовой бирже.

Средства кредита будут направлены на кредиты микро-, малых и средних предприятий (ММСП) для целей экотранспорта, зеленого жилья, закупки зеленой продукции и многого другого, как определено Принципами зеленого кредитования и в соответствии с Монгольской зеленой таксономией. Это также позволяет Golomt Bank продолжить свои обязательства по финансированию экологически ответственных проектов в соответствии с Монгольской зеленой таксономией, одновременно расширяя свой набор финансовых услуг.

«Мы очень рады снова сотрудничать с SIMPL и стать крупнейшим банком-партнером SIMPL в Монголии. Этот зеленый кредит представляет собой важный шаг на пути к нашей миссии по предоставлению инновационных финансовых решений, которые не только расширяют возможности отдельных лиц и сообществ, но и защищают нашу планету. Инвестируя в устойчивые проекты, мы можем оказать долгосрочное влияние как на экономику, так и на окружающую среду», — сказала Энхзаяа Баярсайхан, руководитель отдела международного банкинга банка Golomt.

«Сотрудничество с Golomt Bank, системно важным банком в Монголии, бесценно, поскольку страна продолжает продвигаться к своим целям развития. Эта инициатива подчеркивает нашу уверенность в огромном потенциале Монголии, особенно в секторе MМСП, который составляет 90% предприятий и создает 50% рабочих мест. Мы гордимся тем, что подтверждаем нашу приверженность этому партнерству посредством нашего первого зеленого кредита, особенно потому, что он соответствует нашей цели по повышению финансовой доступности и достижению климатических целей Монголии», — сказала Клаудия Рохас, старший вице-президент Saison Investment Management.

Этот зеленый кредит является продолжением первоначального транша, который Golomt Bank получил в апреле 2024 года от SIMPL, и который был направлен на содействие финансовой доступности, водоснабжению и санитарии, а также доступным услугам здравоохранения для микропредприятий, малого и среднего бизнеса и розничных заемщиков.

SIMPL стремится содействовать инклюзивному росту на развивающихся и пограничных рынках путем предоставления заемного финансирования специализированным поставщикам финансовых услуг, начинающим и технологичным компаниям, работающим на стыке инклюзивности и инноваций на развивающихся и пограничных рынках, таких как Камбоджа, Монголия и другие.

АО «Golomt Bank» является одним из ведущих банков Монголии с общим размером активов более 3,4 млрд долларов США и считается одним из системно значимых банков в стране. АО «Golomt Bank» был основан в 1995 году как дочерняя компания Bodi International LLC, крупного игрока в социально-экономическом секторе Монголии. В 2022 году банк был размещен на Монгольской фондовой бирже, что считалось крупнейшим IPO в истории фондового рынка Монголии на протяжении более 30 лет.

SIMPL работает с обязательством содействовать инклюзивному росту на развивающихся и пограничных рынках путем предоставления долгового финансирования специализированным поставщикам финансовых услуг, компаниям на ранних стадиях и компаниям с технологической поддержкой, которые работают на стыке инклюзивности и инноваций на развивающихся и пограничных рынках, таких как Камбоджа, Монголия и т. д. SIMPL — это трансграничное кредитное подразделение Saison International, глобальной финансовой компании, миссия которой — объединять людей, партнеров и технологии, создавая устойчивые и инновационные финансовые решения для положительного воздействия.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения